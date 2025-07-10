Відбудова та модернізація України буде коштувати 1 трлн доларів, - Шмигаль

Потреби України

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад 40 млрд доларів.

У лютому Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до 524 млрд доларів протягом наступного десятиліття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.