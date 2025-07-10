Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов, - Шмыгаль

Потребности Украины

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на уровне более 40 млрд долларов.

В феврале Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

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