Відбудова як можливість для бізнесу: що відомо про запуск системи DREAM та інші проєкти

Про це під час Recovery Construction Forum 4.0 заявила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна .

Йдеться про закони, необхідні для запуску цифрової системи DREAM, державно-приватного партнерства, нових вимог до енергоефективності, індустріальних парків тощо.

Однак для більшої залученості бізнесу ці процеси слід продовжувати. Зокрема, цьому сприятиме ухвалення законодавства для розвитку дефенс-сектору.

Що відомо про цифрову екосистему DREAM

За словами Шуляк, в процесах, повʼязаних з відновленням і відбудовою, питання прозорості та підзвітності є вже питаннями безпеки. Отже, і для міжнародних партнерів, і для всіх учасників інвестиційних процесів потрібно забезпечити такий рівень прозорості, щоб одразу було зрозуміло, чому в пріоритеті саме ті чи інші проєкти, чому реалізуються саме вони, ким реалізуються, за якою вартістю, хто долучається до їх фінансування тощо.

Сприяти цьому може, зокрема, створення й пілотний запуск у 2023 році державної цифрової екосистеми DREAM - Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management, для управління проєктами відбудови.

"Сьогодні в DREAM працюють уже сотні громад, і до неї занесені сотні проєктів. Дуже важливо, що через цифрові механізми сьогодні кожен може побачити втілення того проєкту, який реалізується в тому чи іншому населеному пункті, регіоні й державі загалом. Однак, тільки цієї цифрової системи недостатньо - вона має бути інтегрована в державні публічні закупівлі повністю. Поки це ще не так", - зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що дуже багато іноземного бізнесу хотіли б брати участь у відбудові України на рівних конкурентних умовах. Але на сьогодні є певні питання, пов'язані із закупівлями і тим, як працюють замовники в системі Прозоро.

Таким чином, роботи у цьому напрямі ще вистачає. А її результатом буде те, що публічні закупівлі стануть більш доступними у тому числі для іноземного бізнесу.

Євроінтеграційний вектор відбудови

Крім цього, дуже важливим аспектом відбудови має стати пункт щодо реалізації цього процесу за стандартами - не відбудовувати так, як у нас було раніше, а так, як будують в європейських країнах.

Саме тому відбудова тісно повʼязана з євроінтеграційним вектором. Як приклад - в Україні вже ухвалене законодавство, яке імплементує 305-й європейський регламент. Це дає можливість українським виробникам будівельної продукції працювати на рівні з європейськими, що своєю чергою є підтвердженням, що їхня продукція відповідає найкращим стандартам якості.

"Важливо й те, що ми імплементували законодавство, яке стосується вимог енергоефективності, тому сьогодні в Україні втілюються директиви ЄС, пов'язані саме з цією сферою. Це має величезне значення, оскільки для нас питання енергоефективності та енергонезалежності стоїть поряд з питанням безпеки, адже держава-терорист намагається знищити енергосистему нашої країни. Тому все, що повʼязане з переходом України на нові правила роботи з енергією, є надзвичайно важливим", - зауважила Олена Шуляк.

Наразі Україна, додала народна депутатка, намагається створити найкращі умови для бізнесу - і для українського, і для європейського, оскільки для нього є величезний потенціал у межах державно-приватного партнерства.

Для цього також було імплементовано відповідне законодавство. Таким чином, з використанням цього інструменту можна реалізовувати низку проєктів у сфері, починаючи від управління відходами до охорони здоровʼя, освіти, водопостачання, теплопостачання тощо.

Однак бізнес у цьому напрямі зможе працювати за умови знаходження "точок дотику" насамперед з місцевою владою, з муніципалітетами.

"Також нагадую, що сьогодні в Україні вже діє законодавство, яке стосується індустріальних парків. Станом на зараз їх зареєстровано більше ніж 150. Вони можуть виробляти і будівельну продукцію, і надавати різні супутні послуги. Для них діють досить сприятливий податковий режим і певні пільги по податку на прибуток, і по сплаті місцевих податків. Тому кожна громада намагається створити умови для того, щоб такий індустріальний парк працював на її території. Це буде точкою розвитку громади, запорукою створення нових робочих місць тощо", - акцентувала Олена Шуляк.

Дефенс-сектор

Наостанок нардепка повідомила, що зараз парламент готується ухвалити пакет законодавства, який стосується дефенс-сектору.

Це дасть певний поштовх для активізації сектору оборонно-промислового комплексу всього Європейського Союзу. Тому саме в цьому секторі запроваджуються додаткові пільги, преференції для тих, хто буде працювати в цьому режимі.

Це сприятиме залученню іноземного капіталу і як наслідок - український досвід буде посилювати обороноздатність не лише нашої держави, а й всього ЄС.