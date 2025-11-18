ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Восстановление как возможность для бизнеса: что известно о запуске системы DREAM и других проектах

Вторник 18 ноября 2025 19:24
UA EN RU
Восстановление как возможность для бизнеса: что известно о запуске системы DREAM и других проектах Фото: Елена Шуляк рассказала о проектах в сфере восстановления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Принятие парламентом ряда законодательных инициатив в области восстановления уже позволило эффективно реализовывать ряд проектов с привлечением частного капитала.

Об этом во время Recovery Construction Forum 4.0 заявила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина.

Речь идет о законах, необходимых для запуска цифровой системы DREAM, государственно-частного партнерства, новых требований к энергоэффективности, индустриальных парков и т.д.

Однако для большей вовлеченности бизнеса эти процессы следует продолжать. В частности, этому будет способствовать принятие законодательства по развитию дефенс-сектора.

Что известно о цифровой экосистеме DREAM

По словам Шуляк, в процессах, связанных с восстановлением, вопросы прозрачности и подотчетности уже вопросы безопасности. Следовательно, и для международных партнеров, и для всех участников инвестиционных процессов нужно обеспечить такой уровень прозрачности, чтобы сразу было понятно, почему в приоритете именно те или иные проекты, почему реализуются именно они, кем реализуются, по какой стоимости, кто приобщается к их финансированию.

Содействовать этому может, в частности, создание и пилотный запуск в 2023 году государственной цифровой экосистемы DREAM - Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management для управления проектами восстановления.

"Сегодня в DREAM работают уже сотни громад, и в нее занесены сотни проектов. Очень важно, что через цифровые механизмы сегодня каждый может увидеть осуществление того проекта, который реализуется в том или ином населенном пункте, регионе и государстве в целом. Однако, только этой цифровой системы недостаточно - она ​​должна быть интегрирована в государственные публичные закупки полностью. Пока это еще не так", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что большое количество иностранного бизнеса хотели бы участвовать в восстановлении Украины на равных конкурентных условиях. Но сегодня есть определенные вопросы, связанные с закупками и тем, как работают заказчики в системе Прозоро.

Таким образом, работы по этому направлению еще хватает. А ее результатом будет то, что публичные закупки станут доступнее в том числе для иностранного бизнеса.

Евроинтеграционный вектор восстановления

Кроме этого, очень важным аспектом восстановления должен стать пункт реализации этого процесса по стандартам - не восстанавливать так, как у нас было раньше, а так, как строят в европейских странах.

Именно поэтому восстановление тесно связано с евроинтеграционным вектором. Как пример - в Украине уже принято законодательство, которое имплементирует 305-й европейский регламент. Это позволяет украинским производителям строительной продукции работать на уровне с европейскими, что в свою очередь является подтверждением, что их продукция отвечает лучшим стандартам качества.

"Важно и то, что мы имплементировали законодательство, которое касается требований энергоэффективности, поэтому сегодня в Украине воплощаются директивы ЕС, связанные именно с этой сферой. Это имеет огромное значение, поскольку для нас вопрос энергоэффективности и энергонезависимости стоит наряду с вопросом безопасности, ведь государство-террорист пытается уничтожить энергосистему нашей страны. Поэтому все, что связано с переходом Украины на новые правила работы с энергией, чрезвычайно важно", - отметила Елена Шуляк.

Сейчас Украина, добавила народный депутат, пытается создать лучшие условия для бизнеса - и для украинского, и для европейского, поскольку для него есть огромный потенциал в рамках государственно-частного партнерства.

Для этого также было имплементировано соответствующее законодательство. Таким образом, с использованием этого инструмента можно реализовывать ряд проектов в сфере, начиная от управления отходами до здравоохранения, образования, водоснабжения, теплоснабжения и т.д.

Однако бизнес в этом направлении сможет работать при условии нахождения "точек соприкосновения", прежде всего, с местными властями, с муниципалитетами.

"Также напоминаю, что сегодня в Украине уже действует законодательство, которое касается индустриальных парков. По состоянию на сейчас их зарегистрировано более 150. Они могут производить и строительную продукцию, и оказывать различные сопутствующие услуги. Для них действуют достаточно благоприятный налоговый режим и определенные льготы по налогу на прибыль, и по уплате местных налогов. Поэтому каждая громада пытается создать условия для того, чтобы такой индустриальный парк работал на ее территории. Это будет точкой развития громады, залогом создания новых рабочих мест и тому подобное", - акцентировала Елена Шуляк.

Дефенс-сектор

В заключение нардеп сообщила, что сейчас парламент готовится принять пакет законодательства, касающийся дефенс-сектора.

Это даст определенный толчок активизации сектора оборонно-промышленного комплекса всего Европейского Союза. Поэтому в этом секторе вводятся дополнительные льготы, преференции для тех, кто будет работать в этом режиме.

Это будет способствовать привлечению иностранного капитала и, как следствие, украинский опыт будет усиливать обороноспособность не только нашего государства, но и всего ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Жилье
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте