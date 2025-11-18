Восстановление как возможность для бизнеса: что известно о запуске системы DREAM и других проектах

Об этом во время Recovery Construction Forum 4.0 заявила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина .

Речь идет о законах, необходимых для запуска цифровой системы DREAM, государственно-частного партнерства, новых требований к энергоэффективности, индустриальных парков и т.д.

Однако для большей вовлеченности бизнеса эти процессы следует продолжать. В частности, этому будет способствовать принятие законодательства по развитию дефенс-сектора.

Что известно о цифровой экосистеме DREAM

По словам Шуляк, в процессах, связанных с восстановлением, вопросы прозрачности и подотчетности уже вопросы безопасности. Следовательно, и для международных партнеров, и для всех участников инвестиционных процессов нужно обеспечить такой уровень прозрачности, чтобы сразу было понятно, почему в приоритете именно те или иные проекты, почему реализуются именно они, кем реализуются, по какой стоимости, кто приобщается к их финансированию.

Содействовать этому может, в частности, создание и пилотный запуск в 2023 году государственной цифровой экосистемы DREAM - Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management для управления проектами восстановления.

"Сегодня в DREAM работают уже сотни громад, и в нее занесены сотни проектов. Очень важно, что через цифровые механизмы сегодня каждый может увидеть осуществление того проекта, который реализуется в том или ином населенном пункте, регионе и государстве в целом. Однако, только этой цифровой системы недостаточно - она ​​должна быть интегрирована в государственные публичные закупки полностью. Пока это еще не так", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что большое количество иностранного бизнеса хотели бы участвовать в восстановлении Украины на равных конкурентных условиях. Но сегодня есть определенные вопросы, связанные с закупками и тем, как работают заказчики в системе Прозоро.

Таким образом, работы по этому направлению еще хватает. А ее результатом будет то, что публичные закупки станут доступнее в том числе для иностранного бизнеса.

Евроинтеграционный вектор восстановления

Кроме этого, очень важным аспектом восстановления должен стать пункт реализации этого процесса по стандартам - не восстанавливать так, как у нас было раньше, а так, как строят в европейских странах.

Именно поэтому восстановление тесно связано с евроинтеграционным вектором. Как пример - в Украине уже принято законодательство, которое имплементирует 305-й европейский регламент. Это позволяет украинским производителям строительной продукции работать на уровне с европейскими, что в свою очередь является подтверждением, что их продукция отвечает лучшим стандартам качества.

"Важно и то, что мы имплементировали законодательство, которое касается требований энергоэффективности, поэтому сегодня в Украине воплощаются директивы ЕС, связанные именно с этой сферой. Это имеет огромное значение, поскольку для нас вопрос энергоэффективности и энергонезависимости стоит наряду с вопросом безопасности, ведь государство-террорист пытается уничтожить энергосистему нашей страны. Поэтому все, что связано с переходом Украины на новые правила работы с энергией, чрезвычайно важно", - отметила Елена Шуляк.

Сейчас Украина, добавила народный депутат, пытается создать лучшие условия для бизнеса - и для украинского, и для европейского, поскольку для него есть огромный потенциал в рамках государственно-частного партнерства.

Для этого также было имплементировано соответствующее законодательство. Таким образом, с использованием этого инструмента можно реализовывать ряд проектов в сфере, начиная от управления отходами до здравоохранения, образования, водоснабжения, теплоснабжения и т.д.

Однако бизнес в этом направлении сможет работать при условии нахождения "точек соприкосновения", прежде всего, с местными властями, с муниципалитетами.

"Также напоминаю, что сегодня в Украине уже действует законодательство, которое касается индустриальных парков. По состоянию на сейчас их зарегистрировано более 150. Они могут производить и строительную продукцию, и оказывать различные сопутствующие услуги. Для них действуют достаточно благоприятный налоговый режим и определенные льготы по налогу на прибыль, и по уплате местных налогов. Поэтому каждая громада пытается создать условия для того, чтобы такой индустриальный парк работал на ее территории. Это будет точкой развития громады, залогом создания новых рабочих мест и тому подобное", - акцентировала Елена Шуляк.

Дефенс-сектор

В заключение нардеп сообщила, что сейчас парламент готовится принять пакет законодательства, касающийся дефенс-сектора.

Это даст определенный толчок активизации сектора оборонно-промышленного комплекса всего Европейского Союза. Поэтому в этом секторе вводятся дополнительные льготы, преференции для тех, кто будет работать в этом режиме.

Это будет способствовать привлечению иностранного капитала и, как следствие, украинский опыт будет усиливать обороноспособность не только нашего государства, но и всего ЕС.