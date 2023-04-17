Відбиватимуть "напад" противника. ВМФ РФ розгорнули навчання біля Калінінградської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

Зазначається, що екіпажам кораблів належить відпрацювати спільне плавання в єдиному похідному ордері, відбити повітряний "напад" умовного супротивника, здійснити стрільби з повітряних цілей, а також провести навчальний морський "бій". У рамках навчань корабельні групи Балтійської бази також виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби з кораблів та авіації умовного супротивника. Розрахунки берегових ракетних комплексів "Бастіон" та "Бал" завдадуть "ударів" по морським цілям.

Загалом у навчаннях задіяно екіпажі близько 10 надводних кораблів, катерів та суден забезпечення, понад 1500 військовослужбовців, понад 50 одиниць військової та спеціальної техніки, а також літаки та вертольоти морської авіації. Корабельні тактичні групи вийдуть із пунктів базування і розгортання сил флоту у призначених районах Балтійського моря.

"Заходи бойової підготовки проводяться відповідно до планової перевірки флотського об'єднання за підсумками зимового періоду навчання", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Тихоокеанський флот РФ розпочав навчання із залученням понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів. Завдання корабельних груп полягає у спільному пошуку з авіацією підводних човнів умовного супротивника.

Велика Британія може розмістити новітній військовий корабель в Індо-Тихоокеанському регіоні для протистояння загрозі з боку Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.