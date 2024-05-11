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Відбиття штурму з GoPro. Військові показали, як відбувався один з боїв в Донецькій області

Донецька область, Субота 11 травня 2024 19:42
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Відбиття штурму з GoPro. Військові показали, як відбувався один з боїв в Донецькій області Фото: військові показали, як відбувався один з боїв в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові за допомогою камери GoPro показали, як проходять бої в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду.

За словами військових, на відео показаний уривок з боїв у Тернах, що в Донецькій області. Там, за даними 3 ОШБр, вдалося стабілізувати ділянку фронту після 11 діб щоденних накатів.

Бійці Третьої штурмової змогли укріпитися на позиціях й починали розбирати групи противника ще до того, як вони встигали добігти в посадку.

Втрати Російської Федерації в Україні

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом останньої доби на фронті в Україні відбулося понад 100 бойових зіткнень.

Тоді як загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення склали вже понад 481 тисячі солдатів.

Детальніше по актуальні втрати Росії можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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