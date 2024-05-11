Отражение штурма с GoPro. Военные показали, как происходил один из боев в Донецкой области

Фото: военные показали, как происходил один из боев в Донецкой области (Getty Images)

Украинские военные с помощью камеры GoPro показали, как проходят бои в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

По словам военных, на видео показан отрывок из боев в Тернах Донецкой области. Там, по данным 3 ОШБр, удалось стабилизировать участок фронта после 11 суток ежедневных накатов. Бойцы Третьей штурмовой смогли укрепиться на позициях и начинали разбирать группы противника еще до того, как они успевали добежать в посадку.