Отражение штурма с GoPro. Военные показали, как происходил один из боев в Донецкой области
Украинские военные с помощью камеры GoPro показали, как проходят бои в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.
По словам военных, на видео показан отрывок из боев в Тернах Донецкой области. Там, по данным 3 ОШБр, удалось стабилизировать участок фронта после 11 суток ежедневных накатов.
Бойцы Третьей штурмовой смогли укрепиться на позициях и начинали разбирать группы противника еще до того, как они успевали добежать в посадку.
Потери Российской Федерации в Украине
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на фронте в Украине произошло более 100 боевых столкновений.
В то время как общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составили уже более 481 тысячи солдат.
Подробнее по актуальным потерям России можно узнать в материале РБК-Украина.
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