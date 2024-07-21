Відбиття атаки РФ на Київ: стали відомі наслідки для області

"Вночі Київська область була атакована ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає, постраждалі відсутні", - розповів він.



Водночас, за даними голови ОВА, на території двох районів області оперативні групи фіксують падіння уламків ворожих цілей.

"Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав'яного настилу, яке було оперативно ліквідовано", - заазначив Кравченко.

