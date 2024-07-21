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Відбиття атаки РФ на Київ: стали відомі наслідки для області

Фото: відомі наслідки атаки РФ на Київську область 21 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 21 липня намагалися атакувати Київ. Усі цілі були збиті на підльоті, у регіоні, але без пошкоджень не обійшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Вночі Київська область була атакована ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті.  Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає, постраждалі відсутні", - розповів він.
 
Водночас, за даними голови ОВА, на території двох районів області оперативні групи фіксують падіння уламків ворожих цілей. 

"Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав'яного настилу, яке було оперативно ліквідовано", - заазначив Кравченко. 
 

Робота ППО під час атаки РФ

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Україну дронами та ракетами, у тому числі "Іскандер". ППО вдалося збити 35 із 39 дронів.

При цьому окупанти намагалися атакувати і столицю. Але ППО вдалося збити всі цілі, що летіли у напрямку Києва. Цікаво, що ворожі цілі здійснили проліт над більш як 10 областями України, саме там працювала ППО.

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