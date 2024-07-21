Отбитие атаки РФ на Киев: стали известны последствия для области

"Ночью Киевская область была атакована ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет, пострадавшие отсутствуют", - рассказал он.

В то же время, по данным главы ОВА, на территории двух районов области оперативные группы фиксируют падение обломков враждебных целей.

"Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое было оперативно ликвидировано", - отметил Кравченко.