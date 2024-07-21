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Отбитие атаки РФ на Киев: стали известны последствия для области

Фото: стали известны последствия атаки РФ на Киевскую область 21 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 21 июля пытались атаковать Киев. Все цели были сбиты на подлете, в регионе, но без повреждений не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Ночью Киевская область была атакована ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет, пострадавшие отсутствуют", - рассказал он.

В то же время, по данным главы ОВА, на территории двух районов области оперативные группы фиксируют падение обломков враждебных целей.

"Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое было оперативно ликвидировано", - отметил Кравченко.

Работа ПВО во время атаки РФ

В ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину дронами и ракетами, в том числе "Искандер". ПВО удалось сбить 35 из 39 дронов.

При этом, оккупанты пытались атаковать и столицу. Но ПВО удалось сбить все цели, которые летели в направлении Киева. Вражеские цели совершили пролет над более чем 10 областями Украины, именно там работала ПВО.

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