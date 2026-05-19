Відбитки пальців тепер можна вкрасти через селфі: як працює нова схема з ШІ

Жест "victory" та інші популярні положення рук на фото становлять серйозну загрозу для кібербезпеки через стрімкий розвиток ШІ-інструментів. Сучасні алгоритми навчилися дистанційно зчитувати та відновлювати унікальні папілярні візерунки людських долонь.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Korea Herald .

Як викрадають дані з фото?

Технічні особливості процесу відновлення біометрії з фотографій розкрив китайський експерт з безпеки Лі Чанг. За допомогою ШІ-інструментів він успішно вилучив чіткі відбитки пальців із випадкового селфі відомої особистості, опублікованого у соціальних мережах.

Детальніший аналіз технології виявив чіткі межі ризику, які прямо залежать від умов зйомки:

Зона максимального ризику: якщо подушечки пальців повернуті безпосередньо в об'єктив, а відстань до камери становить менше ніж 1,5 метра, нейромережі здатні скопіювати папілярні лінії зі стовідсотковою чіткістю.

Зона середнього ризику: на відстані від 1,5 до 3 метрів сучасна оптика смартфонів у поєднанні з алгоритмами апскейлінгу все ще дозволяє зловмисникам відновити до половини дрібних деталей шкірного візерунка.

Реальність цієї загрози вже підтверджена кримінальною хронікою. Зокрема, у китайській провінції Чжецзян група шахраїв спробувала зламати розумний дверний замок у житловому будинку, використавши високоякісну фотографію руки власника, яку той раніше самостійно виклав у мережу.

Чому під ударом опинилися корейські тренди?

Новина про можливість копіювання біометрії через фотографії викликала бурхливу реакцію у Південній Кореї, де використання мови жестів під час зйомок є повсюдним. Окрім класичного знака миру (V-sign), місцева молодь та зірки K-pop культури на прес-конференціях чи в аеропортах постійно використовують фірмові жести.

До переліку найпопулярніших трендів, які тепер вважаються небезпечними, входять

"пальцеві сердечка" (схрещування великого та вказівного пальців),

"половинки серця" (прикладання зігнутої долоні до щоки),

поза "пелюстки квітки", коли обидві відкриті долоні підкладаються під підборіддя.

Усі ці пози змушують людину повністю відкривати внутрішню сторону кисті перед професійними об'єктивами репортерів.

Експерти наголошують: чимало користувачів соцмереж переймають зіркові тренди позування і викладають фото, звідки можна "вкрасти" біометрію без зайвих зусиль.

Як захистити свої біометричні дані?

Попри технологічний прорив у сфері сканування, фахівці заспокоюють, що далеко не кожне випадкове селфі призведе до зламу банківського додатка чи смартфона.

Для точного відтворення рельєфу шкіри ШІ потребує буквально ідеального збігу багатьох факторів:

професійного фокусу,

якісного освітлення,

відсутності змазування кадру,

надвисокої роздільної здатності камери.

Директор аналітичного центру безпеки Qianxin Пей Чжіюн рекомендує користувачам дотримуватися простих правил цифрової гігієни. Зокрема, варто утримуватися від публікації у відкритому доступі занадто близьких фотографій, де чітко видно кисті рук.

Також експерти закликають не зберігати скани своїх відбитків на пристроях, які не викликають повної довіри, та використовувати альтернативні методи двофакторної автентифікації.