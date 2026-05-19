ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Відбитки пальців тепер можна вкрасти через селфі: як працює нова схема з ШІ

16:08 19.05.2026 Вт
3 хв
Мейнстримні звички можуть нести приховану загрозу
aimg Ольга Завада
Відбитки пальців тепер можна вкрасти через селфі: як працює нова схема з ШІ ШІ зчитує відбитки пальців з відстані 1,5 метра (фото: Magnific)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Жест "victory" та інші популярні положення рук на фото становлять серйозну загрозу для кібербезпеки через стрімкий розвиток ШІ-інструментів. Сучасні алгоритми навчилися дистанційно зчитувати та відновлювати унікальні папілярні візерунки людських долонь.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Korea Herald.

Більше цікавого: Розумні гаджети використовують для переслідувань: вчені зафіксували тривожну тенденцію

Як викрадають дані з фото?

Технічні особливості процесу відновлення біометрії з фотографій розкрив китайський експерт з безпеки Лі Чанг. За допомогою ШІ-інструментів він успішно вилучив чіткі відбитки пальців із випадкового селфі відомої особистості, опублікованого у соціальних мережах.

Детальніший аналіз технології виявив чіткі межі ризику, які прямо залежать від умов зйомки:

Зона максимального ризику: якщо подушечки пальців повернуті безпосередньо в об'єктив, а відстань до камери становить менше ніж 1,5 метра, нейромережі здатні скопіювати папілярні лінії зі стовідсотковою чіткістю.

Зона середнього ризику: на відстані від 1,5 до 3 метрів сучасна оптика смартфонів у поєднанні з алгоритмами апскейлінгу все ще дозволяє зловмисникам відновити до половини дрібних деталей шкірного візерунка.

Реальність цієї загрози вже підтверджена кримінальною хронікою. Зокрема, у китайській провінції Чжецзян група шахраїв спробувала зламати розумний дверний замок у житловому будинку, використавши високоякісну фотографію руки власника, яку той раніше самостійно виклав у мережу.

Чому під ударом опинилися корейські тренди?

Новина про можливість копіювання біометрії через фотографії викликала бурхливу реакцію у Південній Кореї, де використання мови жестів під час зйомок є повсюдним. Окрім класичного знака миру (V-sign), місцева молодь та зірки K-pop культури на прес-конференціях чи в аеропортах постійно використовують фірмові жести.

До переліку найпопулярніших трендів, які тепер вважаються небезпечними, входять

  • "пальцеві сердечка" (схрещування великого та вказівного пальців),
  • "половинки серця" (прикладання зігнутої долоні до щоки),
  • поза "пелюстки квітки", коли обидві відкриті долоні підкладаються під підборіддя.

Усі ці пози змушують людину повністю відкривати внутрішню сторону кисті перед професійними об'єктивами репортерів.

Експерти наголошують: чимало користувачів соцмереж переймають зіркові тренди позування і викладають фото, звідки можна "вкрасти" біометрію без зайвих зусиль.

Як захистити свої біометричні дані?

Попри технологічний прорив у сфері сканування, фахівці заспокоюють, що далеко не кожне випадкове селфі призведе до зламу банківського додатка чи смартфона.

Для точного відтворення рельєфу шкіри ШІ потребує буквально ідеального збігу багатьох факторів:

  • професійного фокусу,
  • якісного освітлення,
  • відсутності змазування кадру,
  • надвисокої роздільної здатності камери.

Директор аналітичного центру безпеки Qianxin Пей Чжіюн рекомендує користувачам дотримуватися простих правил цифрової гігієни. Зокрема, варто утримуватися від публікації у відкритому доступі занадто близьких фотографій, де чітко видно кисті рук.

Також експерти закликають не зберігати скани своїх відбитків на пристроях, які не викликають повної довіри, та використовувати альтернативні методи двофакторної автентифікації.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі