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Відбір газу з українських ПСГ розпочався найпізніше за останні десять років

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 14:41
Відбір газу з українських ПСГ розпочався найпізніше за останні десять років Фото: відбір газу з ПСГ розпочався лише 7 листопада (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Оператор газосховищ України розпочав відбір газу із ПСГ. Він ведеться на одному газосховищі, яке було обрано для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

"Старт сезону відбору 2022/2023 припав на 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиріччя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, рекордно пізній старт відбору цього року пов’язаний із кількома основними факторами:

  • сприятливими погодними умовами та відносно високою температурою повітря у осінні місяці
  • підвищенням інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів
  • загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні

"Команда Укртрансгазу - Оператора газосховищ України доклала всіх зусиль, щоб закачати до українських ПСГ якомога більше природного газу українського видобутку та нерезидентів. Наразі можемо сказати, що система успішно пройшла сезон закачування та готова до проходження опалювального сезону. Ми розуміємо, що перед нами стоять непрості виклики та найважча зима в історії незалежної України", - зауважив очільник "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Нагадаємо, наприкінці жовтня іноземні трейдери збільшили закачування в ПСГ України через надлишок газу в Європі

Раніше повідомлялося, що у підземні сховища на початок жовтня було закачано 13,9 млрд кубометрів газу.

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