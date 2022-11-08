Отбор газа из украинских ПХГ начался позднее всего за последние десять лет

Оператор газохранилищ Украины начал отбор газа из ПХГ. Он ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укртрансгаза ".

"Старт сезона отбора 2022/2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, рекордно поздний старт отбора в этом году связан с несколькими основными факторами:

благоприятными погодными условиями и относительно высокой температурой воздуха в осенние месяцы

повышением интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов

общим сокращением уровня энергопотребления в Украине

"Команда Укртрансгаза - Оператора газохранилищ Украины приложила все усилия, чтобы закачать в украинские ПХГ как можно больше природного газа украинской добычи и нерезидентов. Сейчас можем сказать, что система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и тяжелая зима в истории независимой Украины", - отметил глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома.