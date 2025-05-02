Відбили штурм та затрофеїли техніку. ССО показали епічний бій біля Часового Яру (відео)

"Група 8-го полку ССО відбила ворожий штурм поблизу Часового Яру у Донецькій області. Після цього оператори знищили ще трьох окупантів, які встигли закріпитися у підвалі житлового будинку", - пише ССО.

Зазначається, що підвал став пасткою для російських терористів, оскільки бійці ССО закидали ворога термобаричними гранатами.

Зокрема на цьому ж напрямку воїни вступили у бій із ще однією групою окупантів, під час якого вдалось знищити кількох терористів та затрофеїти радіостанцію, а також зброю росіян.

"Ці події відбулися минулого року, але лише зараз, з міркувань операційної безпеки, ми можемо оприлюднити кадри з натільних камер операторів ССО", - додає ССО.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 954 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1110 російських терористів. Також було знищено: