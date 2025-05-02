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Відбили штурм та затрофеїли техніку. ССО показали епічний бій біля Часового Яру (відео)

Ілюстративне фото: розвідка США звинуватила Китай у "витончених" спробах вербувати держслужбовців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сили спеціальних операцій (ССО) показали торішній бій біля Часового Яру, під час якого українським бійцям вдалось відбити ворожий штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО Збройних сил України (ЗСУ).

"Група 8-го полку ССО відбила ворожий штурм поблизу Часового Яру у Донецькій області. Після цього оператори знищили ще трьох окупантів, які встигли закріпитися у підвалі житлового будинку", - пише ССО. 

Зазначається, що підвал став пасткою для російських терористів, оскільки бійці ССО закидали ворога термобаричними гранатами. 

Зокрема на цьому ж напрямку воїни вступили у бій із ще однією групою окупантів, під час якого вдалось знищити кількох терористів та затрофеїти радіостанцію, а також зброю росіян. 

"Ці події відбулися минулого року, але лише зараз, з міркувань операційної безпеки, ми можемо оприлюднити кадри з натільних камер операторів ССО", - додає ССО. 

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 954 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1110 російських терористів. Також було знищено: 

  • 9 танків; 
  • 5 бойових броньованих машин; 
  • 50 артилерійських систем й не тільки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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