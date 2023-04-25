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Відбили дві атаки. Прикордонники в Бахмуті знешкодили десяток окупантів

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Бахмут, Вівторок 25 квітня 2023 17:31
Відбили дві атаки. Прикордонники в Бахмуті знешкодили десяток окупантів Фото: прикордонники знешкодили десяток окупантів в боях під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

За вчорашню добу прикордонники в Бахмуті відбили дві ворожі атаки, в результаті чого було знешкоджено десяток росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Учора вранці десяток загарбників спробували захопити опорний пункт прикордонників. Бійці ДПСУ відбили ворожий напад у ближньому бою", - повідомили в прикордонні службі.

В ДПСУ також повідомили, що в іншому секторі міста прикордонники-мінометники упередили ще одну атаку окупантів.

"Вогневий наліт наших сил розбив піхоту противника на марші до лінії зіткнення", - додали в ДПСУ.

Загалом, за вчорашню добу, прикордонні підрозділи знешкодили 10 загарбників: одного вбито, ще 9 - поранено.

Нагадаємо, що ЗСУ сповільнили російський наступ в районі Авдіївки.

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Бахмут Війна Росії проти України прикордонники
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