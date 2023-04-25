Отбили две атаки. Пограничники в Бахмуте обезвредили десяток оккупантов

За вчерашние сутки пограничники в Бахмуте отбили две вражеские атаки, в результате чего было обезврежено десяток россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"Вчера утром десяток захватчиков попытались захватить опорный пункт пограничников. Бойцы ГПСУ отразили вражеское нападение в ближнем бою", - сообщили в пограничной службе.

В ГПСУ также сообщили, что в другом секторе города пограничники-минометчики предотвратили еще одну атаку оккупантов.

"Огневой налет наших сил разбил пехоту противника на марше до линии столкновения", - добавили в ГПСУ.

В общей сложности, за вчерашние сутки, пограничные подразделения обезвредили 10 захватчиков: один убит, еще 9 - ранен.

Напомним, что ВСУ замедлили российское наступление в районе Авдеевки.

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