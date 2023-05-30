Twitter можуть заблокувати на території ЄС: названо причину

Якщо соціальна мережа Twitter не відповідатиме правилам, то її можуть заблокувати на території Європейського Союзу.

Про це заявив міністр цифровізації Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info .

Соціальна мережа, яка належить Ілону Маску, нещодавно оголосила про вихід із кодексу Європейського союзу з практики боротьби з дезінформацією в інтернеті.

Міністр цифровізації Франції визнав важливу роль соцмережі у публічних дебатах, однак коментуючи рішення Twitter нагадав, що правила боротьби з дезінформацією починають діяти вже з 25 серпня.

"Я хочу, щоб Twitter відповідав цим європейським правилам до 25 серпня, інакше він більше не буде бажаним у Європі. Платформа буде забанена в Європейському Союзі у випадку повторного порушення. ", - зазначив Барро.