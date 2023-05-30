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Twitter можуть заблокувати на території ЄС: названо причину

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Вівторок 30 травня 2023 01:05
Twitter можуть заблокувати на території ЄС: названо причину Фото: Twitter може бути заблокований на території ЄС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Якщо соціальна мережа Twitter не відповідатиме правилам, то її можуть заблокувати на території Європейського Союзу.

Про це заявив міністр цифровізації Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Соціальна мережа, яка належить Ілону Маску, нещодавно оголосила про вихід із кодексу Європейського союзу з практики боротьби з дезінформацією в інтернеті.

Міністр цифровізації Франції визнав важливу роль соцмережі у публічних дебатах, однак коментуючи рішення Twitter нагадав, що правила боротьби з дезінформацією починають діяти вже з 25 серпня.

"Я хочу, щоб Twitter відповідав цим європейським правилам до 25 серпня, інакше він більше не буде бажаним у Європі. Платформа буде забанена в Європейському Союзі у випадку повторного порушення. ", - зазначив Барро.

Раніше, єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що боротьба з дезінформацією стане юридичним зобов'язанням з 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги.

Twitter кваліфікуватиметься як "дуже велика онлайн-платформа", що зобов'язує компанію боротися зі шкідливим контентом і щорічно представляти комісії оцінку ризиків.

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