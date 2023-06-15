ua ru
Чт, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Видавці музики подали до суду на Twitter через порушення авторських прав

Новость на русском →
Четвер 15 червня 2023 05:47
Видавці музики подали до суду на Twitter через порушення авторських прав Фото: через порушення авторських прав на Twitter подали до суду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

17 музичних видавців подали спільний судовий позов на Twitter. Вони звинувачують компанію в створенні умов для порушення авторських прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Члени Національної асоціації музичних видавців, включаючи Sony Music Publishing, BMG Rights Management і Universal Music Publishing Group, вимагають відшкодування понад 250 мільйонів доларів США за ймовірне порушення майже 1700 авторських прав.

Позивачі звявляють, що Twitter заохочує порушення авторських прав користувачами, що збільшує залученість і доходи від реклами, водночас надаючи йому несправедливу перевагу перед платформами, які платять за музичні ліцензії (TikTok, Facebook, YouTube).

У позові йдеться, що порушення посилилися після того, як Ілон Маск купив Twitter.

Twitter після купівля Ілоном Маском

В жовтні 2022 року Маск викупив компанію та соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Після цього почались масштабні скорочення штату, які, в тому числі, призвели і до численних збоїв у роботі соцмережі.

Компанія Fidelity, яка є зовнішнім інвестором Twitter повідомила, що після купівлі соцмережі Ілоном Маском її вартість впала втричі.

Також, Twitter можуть заблокувати на території Європейського Союзу через невідповідність європейським правилам щодо боротьби з дезінформацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Авторське право Суд
NEWS
Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни