ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Издатели музыки подали в суд на Twitter из-за нарушения авторских прав

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 05:47
Издатели музыки подали в суд на Twitter из-за нарушения авторских прав Фото: из-за нарушения авторских прав на Twitter подали в суд (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

17 музыкальных издателей подали совместный судебный иск против Twitter. Они обвиняют компанию в создании условий для нарушения авторских прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Члены Национальной ассоциации музыкальных издателей, включая Sony Music Publishing, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group, требуют возмещения более 250 миллионов долларов США за вероятное нарушение почти 1700 авторских прав.

Истцы говорят, что Twitter поощряет нарушение авторских прав пользователями, что увеличивает вовлеченность и доходы от рекламы, одновременно предоставляя ему несправедливое преимущество перед платформами, платящими за музыкальные лицензии (TikTok, Facebook, YouTube).

В иске говорится, что нарушения усилились после того, как Илон Маск купил Twitter.

Twitter после покупки Илоном Маском

В октябре 2022 года Маск выкупил компанию и соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. После этого начались масштабные сокращения штата, которые, в том числе, привели к многочисленным сбоям в работе соцсети.

Компания Fidelity, которая является внешним инвестором Twitter, сообщила, что после покупки соцсети Илоном Маском ее стоимость упала втрое.

Также, Twitter могут заблокировать на территории Европейского Союза из-за несоответствия европейским правилам по борьбе с дезинформацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter Авторское право Суд
NEWS
Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы
Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны