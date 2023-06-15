Издатели музыки подали в суд на Twitter из-за нарушения авторских прав

17 музыкальных издателей подали совместный судебный иск против Twitter. Они обвиняют компанию в создании условий для нарушения авторских прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Члены Национальной ассоциации музыкальных издателей, включая Sony Music Publishing, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group, требуют возмещения более 250 миллионов долларов США за вероятное нарушение почти 1700 авторских прав.

Истцы говорят, что Twitter поощряет нарушение авторских прав пользователями, что увеличивает вовлеченность и доходы от рекламы, одновременно предоставляя ему несправедливое преимущество перед платформами, платящими за музыкальные лицензии (TikTok, Facebook, YouTube).

В иске говорится, что нарушения усилились после того, как Илон Маск купил Twitter.

Twitter после покупки Илоном Маском

В октябре 2022 года Маск выкупил компанию и соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. После этого начались масштабные сокращения штата, которые, в том числе, привели к многочисленным сбоям в работе соцсети.

Компания Fidelity, которая является внешним инвестором Twitter, сообщила, что после покупки соцсети Илоном Маском ее стоимость упала втрое.

Также, Twitter могут заблокировать на территории Европейского Союза из-за несоответствия европейским правилам по борьбе с дезинформацией.