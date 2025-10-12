Выдавал себя за куст: аэроразведка разоблачила россиянина на Покровском направлении
Украинская аэроразведка разоблачила российского штурмовика на Покровском направлении, который пытался выдать себя за куст.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус десантно-штурмовых войск ВСУ.
Впрочем, как видно на обнародованных кадрах, несмотря на все старания вражеского пехотинца слиться с местностью, притворившись растительностью, потерпели крах.
"На Покровском направлении россиянин попытался "слиться с местностью". Наше FPV быстро развеяло все сомнения, что это не кустик", - отмечают наши десантники.
Ситуация на фронте
Заметим, что за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.
Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более 1200 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, десять артиллерийских систем, 244 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 87 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.