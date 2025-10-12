Выдавал себя за куст: аэроразведка разоблачила россиянина на Покровском направлении

Фото: штурмовик РФ выдавал себя за куст (Getty Images)

Украинская аэроразведка разоблачила российского штурмовика на Покровском направлении, который пытался выдать себя за куст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинская аэроразведка обнаружила на Покровском направлении российского штурмовика, который пытался выдать себя за "куст". Впрочем, как видно на обнародованных кадрах, несмотря на все старания вражеского пехотинца слиться с местностью, притворившись растительностью, потерпели крах. "На Покровском направлении россиянин попытался "слиться с местностью". Наше FPV быстро развеяло все сомнения, что это не кустик", - отмечают наши десантники.