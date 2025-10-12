ua en ru
Де минулої доби було найбільше боїв? Генштаб показав оновлені карти з фронту

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 08:43
UA EN RU
Де минулої доби було найбільше боїв? Генштаб показав оновлені карти з фронту Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Кава

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару та 82 авіаційних удари, застосував одну ракету, скинув 147 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4476 обстрілів, з них 133 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4804 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка, Приморське Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.
Де минулої доби було найбільше боїв? Генштаб показав оновлені карти з фронту

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.
Де минулої доби було найбільше боїв? Генштаб показав оновлені карти з фронту

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.
Де минулої доби було найбільше боїв? Генштаб показав оновлені карти з фронту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Затишок, Бойківка, Федорівка, Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Малинівка, Полтавка, Олександроград, Павлівка, Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя.
Де минулої доби було найбільше боїв? Генштаб показав оновлені карти з фронту

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська шість разів атакували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське, Степногірськ, Степове та в бік Приморського.

Минулої доби на Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, десять артилерійських систем, 244 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

