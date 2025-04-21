Видавали себе за ТЦК і затримували людей: в Одесі викрили злочинну групу

У Чорноморську трьох мешканців Одеської області підозрюють у незаконному позбавленні волі громадян під виглядом мобілізації.

За версією слідства, зловмисники видавали себе за представників територіального центру комплектування.

Члени однієї з громадських організацій Одеси одягали камуфльовану форму, використовували автівку з військовим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК.

Вони зупиняли людей на вулицях, застосовували до них фізичну силу та проти волі саджали до машини.

Фото: В Одесі чоловіки видавали себе за ТЦК та утримували людей

Один із потерпілих встиг зателефонувати до поліції, перебуваючи у салоні авто. Правоохоронці оперативно зреагували, звільнили чоловіка та затримали зловмисників.

Трьом фігурантам оголосили про підозру одразу за кількома статтями - самовільне присвоєння владних повноважень та незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

Слідство триває. Перевіряється причетність затриманих до інших аналогічних випадків.