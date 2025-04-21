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Видавали себе за ТЦК і затримували людей: в Одесі викрили злочинну групу

Фото: В Одесі чоловіки видавали себе за ТЦК та утримували людей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одесі троє чоловіків видавали себе за представників ТЦК і силоміць утримували людей. Усім їм оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

У Чорноморську трьох мешканців Одеської області підозрюють у незаконному позбавленні волі громадян під виглядом мобілізації.

За версією слідства, зловмисники видавали себе за представників територіального центру комплектування.

Члени однієї з громадських організацій Одеси одягали камуфльовану форму, використовували автівку з військовим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК.

Вони зупиняли людей на вулицях, застосовували до них фізичну силу та проти волі саджали до машини.

Фото: В Одесі чоловіки видавали себе за ТЦК та утримували людей

Один із потерпілих встиг зателефонувати до поліції, перебуваючи у салоні авто. Правоохоронці оперативно зреагували, звільнили чоловіка та затримали зловмисників.

Трьом фігурантам оголосили про підозру одразу за кількома статтями - самовільне присвоєння владних повноважень та незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. 

Слідство триває. Перевіряється причетність затриманих до інших аналогічних випадків.

Схожі випадки

Нагадаємо, що у Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця на 1,7 млн гривень. Вони видавали себе за працівників ТЦК і ДБР та погрожували чоловіку відправленням на фронт.

За даними слідства, один із підозрюваних був давно знайомим із підприємцем та в січні 2024 року запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку з хворобами крові, аби чоловік отримав можливу призову на військову службу.

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ОдесаТЦКВійна в Україні