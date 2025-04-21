Видавали себе за ТЦК і затримували людей: в Одесі викрили злочинну групу

У Чорноморську трьох мешканців Одеської області підозрюють у незаконному позбавленні волі громадян під виглядом мобілізації.
За версією слідства, зловмисники видавали себе за представників територіального центру комплектування.
Члени однієї з громадських організацій Одеси одягали камуфльовану форму, використовували автівку з військовим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК.
Вони зупиняли людей на вулицях, застосовували до них фізичну силу та проти волі саджали до машини.
Один із потерпілих встиг зателефонувати до поліції, перебуваючи у салоні авто. Правоохоронці оперативно зреагували, звільнили чоловіка та затримали зловмисників.
Трьом фігурантам оголосили про підозру одразу за кількома статтями - самовільне присвоєння владних повноважень та незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.
Слідство триває. Перевіряється причетність затриманих до інших аналогічних випадків.