RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Выдавали себя за ТЦК и задерживали людей: в Одессе разоблачили преступную группу

Фото: В Одессе мужчины выдавали себя за ТЦК и удерживали людей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одессе трое мужчин выдавали себя за представителей ТЦК и силой удерживали людей. Всем им объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

В Черноморске трех жителей Одесской области подозревают в незаконном лишении свободы граждан под видом мобилизации.

По версии следствия, злоумышленники выдавали себя за представителей территориального центра комплектования.

Члены одной из общественных организаций Одессы надевали камуфлированную форму, использовали автомобиль с военной окраской и действовали якобы от имени ТЦК.

Они останавливали людей на улицах, применяли к ним физическую силу и против воли сажали в машину.

Фото: В Одессе мужчины выдавали себя за ТЦК и удерживали людей

Один из пострадавших успел позвонить в полицию, находясь в салоне авто. Правоохранители оперативно среагировали, освободили мужчину и задержали злоумышленников.

Трем фигурантам объявили о подозрении сразу по нескольким статьям - самовольное присвоение властных полномочий и незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий.

Следствие продолжается. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным случаям.

Похожие случаи

Напомним, что в Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя на 1,7 млн гривен. Они выдавали себя за работников ТЦК и ГБР и угрожали мужчине отправкой на фронт.

По данным следствия, один из подозреваемых был давно знаком с предпринимателем и в январе 2024 года предложил ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи с болезнями крови, чтобы мужчина получил возможный призыв на военную службу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаТЦКВойна в Украине