Выдавали себя за ТЦК и задерживали людей: в Одессе разоблачили преступную группу

В Черноморске трех жителей Одесской области подозревают в незаконном лишении свободы граждан под видом мобилизации.

По версии следствия, злоумышленники выдавали себя за представителей территориального центра комплектования.

Члены одной из общественных организаций Одессы надевали камуфлированную форму, использовали автомобиль с военной окраской и действовали якобы от имени ТЦК.

Они останавливали людей на улицах, применяли к ним физическую силу и против воли сажали в машину.

Фото: В Одессе мужчины выдавали себя за ТЦК и удерживали людей

Один из пострадавших успел позвонить в полицию, находясь в салоне авто. Правоохранители оперативно среагировали, освободили мужчину и задержали злоумышленников.

Трем фигурантам объявили о подозрении сразу по нескольким статьям - самовольное присвоение властных полномочий и незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий.

Следствие продолжается. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным случаям.