Выдавали себя за ТЦК и задерживали людей: в Одессе разоблачили преступную группу

В Черноморске трех жителей Одесской области подозревают в незаконном лишении свободы граждан под видом мобилизации.
По версии следствия, злоумышленники выдавали себя за представителей территориального центра комплектования.
Члены одной из общественных организаций Одессы надевали камуфлированную форму, использовали автомобиль с военной окраской и действовали якобы от имени ТЦК.
Они останавливали людей на улицах, применяли к ним физическую силу и против воли сажали в машину.
Один из пострадавших успел позвонить в полицию, находясь в салоне авто. Правоохранители оперативно среагировали, освободили мужчину и задержали злоумышленников.
Трем фигурантам объявили о подозрении сразу по нескольким статьям - самовольное присвоение властных полномочий и незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий.
Следствие продолжается. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным случаям.