Видавали себе за ТЦК і затримували людей: в Одесі викрили злочинну групу
В Одесі троє чоловіків видавали себе за представників ТЦК і силоміць утримували людей. Усім їм оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
У Чорноморську трьох мешканців Одеської області підозрюють у незаконному позбавленні волі громадян під виглядом мобілізації.
За версією слідства, зловмисники видавали себе за представників територіального центру комплектування.
Члени однієї з громадських організацій Одеси одягали камуфльовану форму, використовували автівку з військовим забарвленням та діяли нібито від імені ТЦК.
Вони зупиняли людей на вулицях, застосовували до них фізичну силу та проти волі саджали до машини.
Фото: В Одесі чоловіки видавали себе за ТЦК та утримували людей
Один із потерпілих встиг зателефонувати до поліції, перебуваючи у салоні авто. Правоохоронці оперативно зреагували, звільнили чоловіка та затримали зловмисників.
Трьом фігурантам оголосили про підозру одразу за кількома статтями - самовільне присвоєння владних повноважень та незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.
Слідство триває. Перевіряється причетність затриманих до інших аналогічних випадків.
Схожі випадки
Нагадаємо, що у Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця на 1,7 млн гривень. Вони видавали себе за працівників ТЦК і ДБР та погрожували чоловіку відправленням на фронт.
За даними слідства, один із підозрюваних був давно знайомим із підприємцем та в січні 2024 року запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку з хворобами крові, аби чоловік отримав можливу призову на військову службу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.