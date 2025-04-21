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Выдавали себя за ТЦК и задерживали людей: в Одессе разоблачили преступную группу

Понедельник 21 апреля 2025 14:15
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Выдавали себя за ТЦК и задерживали людей: в Одессе разоблачили преступную группу Фото: В Одессе мужчины выдавали себя за ТЦК и удерживали людей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одессе трое мужчин выдавали себя за представителей ТЦК и силой удерживали людей. Всем им объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

В Черноморске трех жителей Одесской области подозревают в незаконном лишении свободы граждан под видом мобилизации.

По версии следствия, злоумышленники выдавали себя за представителей территориального центра комплектования.

Члены одной из общественных организаций Одессы надевали камуфлированную форму, использовали автомобиль с военной окраской и действовали якобы от имени ТЦК.

Они останавливали людей на улицах, применяли к ним физическую силу и против воли сажали в машину.

Выдавали себя за ТЦК и задерживали людей: в Одессе разоблачили преступную группуФото: В Одессе мужчины выдавали себя за ТЦК и удерживали людей

Один из пострадавших успел позвонить в полицию, находясь в салоне авто. Правоохранители оперативно среагировали, освободили мужчину и задержали злоумышленников.

Трем фигурантам объявили о подозрении сразу по нескольким статьям - самовольное присвоение властных полномочий и незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий.

Следствие продолжается. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным случаям.

Похожие случаи

Напомним, что в Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя на 1,7 млн гривен. Они выдавали себя за работников ТЦК и ГБР и угрожали мужчине отправкой на фронт.

По данным следствия, один из подозреваемых был давно знаком с предпринимателем и в январе 2024 года предложил ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи с болезнями крови, чтобы мужчина получил возможный призыв на военную службу.

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