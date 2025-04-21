Выдавали себя за ТЦК и задерживали людей: в Одессе разоблачили преступную группу
В Одессе трое мужчин выдавали себя за представителей ТЦК и силой удерживали людей. Всем им объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
В Черноморске трех жителей Одесской области подозревают в незаконном лишении свободы граждан под видом мобилизации.
По версии следствия, злоумышленники выдавали себя за представителей территориального центра комплектования.
Члены одной из общественных организаций Одессы надевали камуфлированную форму, использовали автомобиль с военной окраской и действовали якобы от имени ТЦК.
Они останавливали людей на улицах, применяли к ним физическую силу и против воли сажали в машину.
Фото: В Одессе мужчины выдавали себя за ТЦК и удерживали людей
Один из пострадавших успел позвонить в полицию, находясь в салоне авто. Правоохранители оперативно среагировали, освободили мужчину и задержали злоумышленников.
Трем фигурантам объявили о подозрении сразу по нескольким статьям - самовольное присвоение властных полномочий и незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий.
Следствие продолжается. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным случаям.
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Напомним, что в Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя на 1,7 млн гривен. Они выдавали себя за работников ТЦК и ГБР и угрожали мужчине отправкой на фронт.
По данным следствия, один из подозреваемых был давно знаком с предпринимателем и в январе 2024 года предложил ему помощь в оформлении "белого" военного билета в связи с болезнями крови, чтобы мужчина получил возможный призыв на военную службу.
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