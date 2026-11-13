Видав незграбний переклад: ФСБ Росії осоромилася фейком про "польських шпигунів"

Російська ФСБ осоромилася фейком про затримання нібито "польських шпигунів", опублікувавши листування з граматичними помилками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство.Новости".
Російські державні ЗМІ поширили відео ФСБ про затримання двох громадян Польщі в Калінінградській області. У ролик потрапив фрагмент листування у месенджері WhatsApp від 22 травня 2025 року, де "агент" із "куратором" нібито обговорювали зовнішність, вік та звання співробітника на кордоні.
Згідно з матеріалами судів, обоє заарештованих є громадянами Польщі. Проте опубліковані скріншоти одразу викликали сумніви у носіїв мови та користувачів соцмережі X через неприродні конструкції.
Польськомовні користувачі та експерти виявили у тексті очевидні ознаки неякісного машинного перекладу. Зокрема, у листуванні використано неіснуючий зворот "robić rozmowy" (у перекладі ФСБ - "спілкується").
Окрім цього, фахівці звернули увагу на грубі помилки в орфографії:
Видання звернулося за коментарями до носіїв польської мови, які підтвердили штучність опублікованого діалогу.
"Ні, це не схоже на рідну польську. Виглядає як переклад, особливо зелені повідомлення. Білі повідомлення звучать природніше", - розповів один зі співрозмовників.
Інший фахівець, який живе в Польщі понад 10 років, додав, що помилки допущені як в орфографії, так і в побудові фраз.
"Тут просто пише не поляк. Такі звороти не використовують", - заявив він.
Нагадаємо, ФСБ Росії повідомила про затримання двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Польщі. За версією росіян, вони збирали та передавали польській розвідці інформацію про персонал та об’єкти Міноборони РФ у прикордонному регіоні.
Щодо затриманих уже порушили кримінальні справи за статтею про шпигунство, вони перебувають під вартою.
У відомстві також додали, що офіційні попередження через імовірні контакти з польськими спецслужбами винесли сімом громадянам Польщі та трьом росіянам.