Видатки на житлові субсидії та пільги в бюджеті-2025 скоротили на 15%: у чому причина

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено 42,321 млрд гривень.

Очікується, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарствам.

"Цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики України на підставі очікуваного контингенту отримувачів за результатами здійснених заходів щодо підвищення адресності та вдосконалення системи житлових субсидій шляхом уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечення механізму проведення щомісячної верифікації виплат тощо", - йдеться в документі.

Таким чином, кількість отримувачів субсидій та пільг скоротиться на 400 тисяч (на 12,5%). Загальна сума з бюджету буде менше на 15,2% (скорочення з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень).