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Видатки на житлові субсидії та пільги в бюджеті-2025 скоротили на 15%: у чому причина

Фото: видатки на субсидії урізали в бюджеті-2025 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України прогнозує зменшення кількості отримувачів субсидій і пільг на 400 тисяч. Планові витрати з бюджету у 2025 році скоротили на 7,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000).

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено 42,321 млрд гривень.

Очікується, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарствам.

"Цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики України на підставі очікуваного контингенту отримувачів за результатами здійснених заходів щодо підвищення адресності та вдосконалення системи житлових субсидій шляхом уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечення механізму проведення щомісячної верифікації виплат тощо", - йдеться в документі.

Таким чином, кількість отримувачів субсидій та пільг скоротиться на 400 тисяч (на 12,5%). Загальна сума з бюджету буде менше на 15,2% (скорочення з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень).

 

Нагадаємо, у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,908 млрд гривень, що більше ніж у 2023 році на 32%. Очікувалося, що у поточному році їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

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