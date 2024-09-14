Расходы на жилищные субсидии и льготы в бюджете-2025 сократили на 15%: в чем причина

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предусмотрено 42,321 млрд. гривен.

Ожидается, что эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,8 млн домохозяйствам.

"Этот объем определен Министерством социальной политики Украины на основании ожидаемого контингента получателей по результатам осуществленных мер по повышению адресности и совершенствованию системы жилищных субсидий путем уточнения критериев оценки финансово-имущественного состояния, прекращения выплат лицам, находящимся за границей или проживающим на временно оккупированных территориях, обеспечению механизма проведения ежемесячной верификации выплат", - говорится в документе.

Таким образом, количество получателей субсидий и льгот сократится на 400 тысяч (на 12,5%). Общая сумма из бюджета будет меньше на 15,2% (сокращение с 49,9 млрд гривен до 42,3 млрд гривен).