Видатки на оборону зростуть на 400 млрд гривень: зміни до бюджету схвалили в першому читанні

Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2025 рік в першому читанні. Видатки на оборону зростуть на 412 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослав Желязняка в Telegram.
За його даними, проєкт №13439-3 за основу підтримали 257 народних депутатів.
Остаточне голосування очікується наприкінці серпня через перерву в роботі Ради.
Урядовий проєкт змін до держбюджету на 2025 рік №13439 був поданий до Верховної Ради 30 червня.
Він передбачав, що додаткові 412,4 млрд гривень будуть спрямовані на:
Міноборони - 310,8 млрд гривень;
Також передбачено додаткові 20 млрд гривень для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.
Для фінансування низки інших нагальних потреб передбачено додатково 16,5 млрд гривень (для Мінцифри, МОН, МОЗ).
Збільшення дохідної частини 147,5 млрд гривень планується, зокрема, за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету:
Крім того, запланована економія видатків на 51,3 млрд гривень та збільшення обсягу внутрішніх запозичень - 184,9 млрд гривень та зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу - 65,1 млрд гривень.
Водночас були подані альтернативні проєкти, які містили майже ті ж цифри.
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