Видатки на оборону зростуть на 400 млрд гривень: зміни до бюджету схвалили в першому читанні

За його даними, проєкт №13439-3 за основу підтримали 257 народних депутатів.

Остаточне голосування очікується наприкінці серпня через перерву в роботі Ради.

Зміни до бюджету

Урядовий проєкт змін до держбюджету на 2025 рік №13439 був поданий до Верховної Ради 30 червня.

Він передбачав, що додаткові 412,4 млрд гривень будуть спрямовані на:

Міноборони - 310,8 млрд гривень;

МВС - 84,1 млрд гривень;

ГУР Міноборони - 4,5 млрд гривень;

Мінстратегпром - 4,5 млрд гривень;

СБУ - 1,6 млрд гривень;

УДО - 0,5 млрд гривень;

Держспецзв’язок - 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд гривень для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб передбачено додатково 16,5 млрд гривень (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Збільшення дохідної частини 147,5 млрд гривень планується, зокрема, за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету:

ПДФО - 56,0 млрд гривень;

податок на прибуток підприємств - 23,8 млрд гривень;

кошти, що перераховуються НБУ - 20,3 млрд гривень;

частина чистого прибутку та дивіденди - 15,0 млрд гривень;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів - 8,8 млрд гривень;

кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - 7,9 млрд гривень;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій - 4,1 млрд гривень;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху - 2,7 млрд гривень;

інші надходження - 8,9 млрд гривень.

Крім того, запланована економія видатків на 51,3 млрд гривень та збільшення обсягу внутрішніх запозичень - 184,9 млрд гривень та зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу - 65,1 млрд гривень.