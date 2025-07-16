RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Расходы на оборону вырастут на 400 млрд гривен: изменения в бюджет одобрили в первом чтении

Фото: расходы на оборону увеличат на 400 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2025 год в первом чтении. Расходы на оборону вырастут на 412 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослав Желязняка в Telegram.

По его данным, проект №13439-3 за основу поддержали 257 народных депутатов.

Окончательное голосование ожидается в конце августа из-за перерыва в работе Рады.

Изменения в бюджет

Правительственный проект изменений в госбюджет на 2025 год №13439 был подан в Верховную Раду 30 июня.

Он предусматривал, что дополнительные 412,4 млрд гривен будут направлены на:

Минобороны - 310,8 млрд гривен;

  • МВД - 84,1 млрд гривен;
  • ГУР Минобороны - 4,5 млрд гривен;
  • Минстратегпром - 4,5 млрд гривен;
  • СБУ - 1,6 млрд гривен;
  • УГО - 0,5 млрд гривен;
  • Госспецсвязь - 64,5 млн гривен.

Также предусмотрены дополнительные 20 млрд гривен для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда других насущных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд гривен (для Минцифры, МОН, Минздрава).

Увеличение доходной части 147,5 млрд гривен планируется, в частности, за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет:

  • НДФЛ - 56,0 млрд гривен;
  • налог на прибыль предприятий - 23,8 млрд гривен;
  • средства, перечисляемые НБУ - 20,3 млрд гривен;
  • часть чистой прибыли и дивиденды - 15,0 млрд гривен;
  • акциз с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий - 8,8 млрд гривен;
  • средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц - 7,9 млрд гривен;
  • сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций - 4,1 млрд гривен;
  • админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения - 2,7 млрд гривен;
  • другие поступления - 8,9 млрд гривен.

Кроме того, запланирована экономия расходов на 51,3 млрд гривен и увеличение объема внутренних заимствований - 184,9 млрд гривен и уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга - 65,1 млрд гривен.

 

В то же время были поданы альтернативные проекты, которые содержали почти те же цифры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаГосбюджет