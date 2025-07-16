Расходы на оборону вырастут на 400 млрд гривен: изменения в бюджет одобрили в первом чтении

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2025 год в первом чтении. Расходы на оборону вырастут на 412 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослав Желязняка в Telegram.
По его данным, проект №13439-3 за основу поддержали 257 народных депутатов.
Окончательное голосование ожидается в конце августа из-за перерыва в работе Рады.
Правительственный проект изменений в госбюджет на 2025 год №13439 был подан в Верховную Раду 30 июня.
Он предусматривал, что дополнительные 412,4 млрд гривен будут направлены на:
Минобороны - 310,8 млрд гривен;
Также предусмотрены дополнительные 20 млрд гривен для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.
Для финансирования ряда других насущных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд гривен (для Минцифры, МОН, Минздрава).
Увеличение доходной части 147,5 млрд гривен планируется, в частности, за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет:
Кроме того, запланирована экономия расходов на 51,3 млрд гривен и увеличение объема внутренних заимствований - 184,9 млрд гривен и уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга - 65,1 млрд гривен.
В то же время были поданы альтернативные проекты, которые содержали почти те же цифры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.