Видатки на оборону збільшать на 300 млрд гривень: Рада ухвалила проект в першому читанні

Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроект про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень, в основному - на оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, розгляд законопроекту №10038 в цілому відбудеться тільки в жовтні.
Раніше Бюджетний комітет Ради підтримав урядовий проект, за яким видатки зростуть на 317 млрд гривень, з яких майже 303 млрд гривень пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема для:
За її словами, кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку.
Крім цього, пропонується збільшити видатки на:
Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).
"Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати - майже 299 млрд гривень, з яких близько 208 млрд гривень на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Нагадаємо, уряд запропонував Верховній раді збільшити видатки державного бюджету на оборону на 300 млрд гривень.
Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік та визначив головним пріоритетом оборону, витрати на яку становитимуть половину бюджету. На оборону та безпеку виділять 1 трильйон 685 млрд гривень.