Расходы на оборону увеличат на 300 млрд гривен: Рада приняла проект в первом чтении

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен, в основном - на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, рассмотрение законопроекта №10038 в целом состоится только в октябре.
Ранее Бюджетный комитет Рады поддержал правительственный проект, согласно которому расходы вырастут на 317 млрд гривен, из которых почти 303 млрд гривен предлагается направить на нужды обороны. В частности для:
Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд гривен, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд гривен).
По ее словам, средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военные и специальную технику.
Кроме этого, предлагается увеличить расходы на:
+16,5 млрд гривен - помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, +5,97 млрд гривен - на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза), +1,2 млрд гривен - МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву, +552,8 млн гривен - издание школьных учебников для 5 и 6 класса.
"Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется заимствовать - почти 299 млрд гривен, из которых около 208 млрд гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", - сообщила глава Бюджетного комитета Роксолана Подласа.
Напомним, правительство предложило Верховной раде увеличить расходы государственного бюджета на оборону на 300 млрд гривен.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета. На оборону и безопасность выделят 1 триллион 685 млрд гривен.