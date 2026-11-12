Видали Торецьк за Костянтинівку: Міноборони РФ осоромилося з "розмінуванням" міста

Він розповів, що Торецьк і Північне розташовані приблизно за 19 та 21 км від центру Костянтинівки, про повне захоплення якого Росія заявила в липні, хоча бої за місто тривають дотепер.

Російське Міноборони ще 10 листопада повідомило, що російські військові проводять розмінування дороги "звільненої Костянтинівки".

Але сьогодні, 12 листопада, російський диктатор Володимир Путін запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці за зразком операції в Олешках Херсонської області. Він заявив, що росіянам знадобиться п’ять діб для розмінування підходів до міста.

При цьому диктатор заявив, що Костянтинівка нібито перебуває під контролем Росії. Він також запропонував Україні забезпечити безпеку місії зі свого боку, "якщо Київ вважає, що місто під його контролем".