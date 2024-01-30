Видала себе за військового. Курсантка у Дніпрі виманила у дівчини 800 тисяч гривень

Правоохоронці повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. Дівчина ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж. Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця", - зазначають в ДБР.
Жертва аферистки, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.
"Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє", - пояснюють у відомстві.
Згодом "залицяльник" написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю.
Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама аферистка.
В один з моментів "боєць" повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію.
Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тисяч гривень, все відправила на рахунок шахрайки.
Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За це їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Згідно з опитуванням НБУ, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.
Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.
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