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Выдала себя за военного. Курсантка в Днепре выманила у девушки 800 тысяч гривен

Фото: курсантка в Днепре выманила у девушки 800 тысяч гривен под видом военного (apple.unsplash.com)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители сообщили о подозрении курсантке одного из правоохранительных вузов Днепропетровской области. Девушка обманула жительницу Днепра более чем на 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Девушка зарегистрировала фейковую анкету на сайте знакомств под мужским именем, а фото украла со страницы настоящего человека в одной из социальных сетей. Познакомившись с другой девушкой, она начала писать романтические сообщения от имени вымышленного парня", - отмечают в ГБР.

Жертва аферистки, не подозревая, кто действительно прячется за анкетой, дала свой номер телефона и начала активно переписываться в мессенджерах, а также периодически общаться по телефону.

"Для того чтобы голос поклонника не выдал обмана, курсантка в телефонных разговорах объясняла, что в детстве перенесла операцию на голосовых связях, поэтому так и разговаривает", - объясняют в ведомстве.

Впоследствии "поклонник" написал, что попал в армию и находится в зоне боевых действий, из-за чего в ближайшее время встретиться вживую не получится, но пообещал периодически отправлять девушке подарки через свою племянницу.

Так называемой племянницей, которая частенько приносила подарки, оказалась сама аферистка.

Выманила деньги под предлогом "ранения"

В один из моментов "боец" сообщил, что попал вблизи Бахмута под вражеские обстрелы и получил серьезное боевое ранение и начал просить деньги на операцию.

Считая мужчину своим парнем, потерпела, одолжив у знакомых и родственников более 800 тысяч гривен, все отправила на счет мошенницы.

Подозрение и содержание под стражей

Курсантке доложено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Также судом ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За это ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: подозреваемая в выманивании 800 тысяч гривен мошенница из Днепропетровской области (dbr.gov.ua/news)

Мошенничество в Украине

Напомним, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Согласно опросу НБУ, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, еще четверть опрошенных потеряла более 5000 гривен.

Напомним, по данным НБУ, мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

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