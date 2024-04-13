Не видача повісток. Клименко назвав функцію поліції в мобілізації

"Поліція має запити від ТЦК щодо, наприклад, розшуку осіб, які отримали повістку, але не прийшли в ТЦК. Звичайно, що поліція, отримавши таке повідомлення, розшукує таку особу і потім приводить в ТЦК…" - сказав Клименко

На запитання, чи буде така особа затримана, він відповів: "Доставлена, так. В рамках законодавства до трьох годин".

За словами Клименка, поліція не видаватиме повістки.

"Поліція буде знаходитись на вулиці, у випадку порушення закону вона буде реагувати" - сказав глава Нацполіції.

Відповідальність за неявку у ТЦК за новим законом про мобілізацію