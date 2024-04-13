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Не видача повісток. Клименко назвав функцію поліції в мобілізації

Фото: Глава Нацполіції Ігор Клименко (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Вадим Ребрина

За запитами від територіальних центрів комплектування поліція займається розшуком і доставленням осіб, які отримали повістку, але не з’явилися в ТЦК. Безпосередньо поліція повістки не вручає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю глави Нацполіції Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"Поліція має запити від ТЦК щодо, наприклад, розшуку осіб, які отримали повістку, але не прийшли в ТЦК. Звичайно, що поліція, отримавши таке повідомлення, розшукує таку особу і потім приводить в ТЦК…" - сказав Клименко

На запитання, чи буде така особа затримана, він відповів: "Доставлена, так. В рамках законодавства до трьох годин".

За словами Клименка, поліція не видаватиме повістки.

"Поліція буде знаходитись на вулиці, у випадку порушення закону  вона буде реагувати" - сказав глава Нацполіції.

Відповідальність за неявку у ТЦК за новим законом про мобілізацію

Згідно з новим законом про мобілізацію, зростуть штрафи за ухилення від мобілізації (відмова від повістки або неявка по ній до військкомату): у мирний час - від 5 100 до 8 500 гривень (громадяни), від 17 000 до 34 000 гривень (посадові та юридичні особи); у воєнний час - від 17 000 до 25 500 гривень та від 34 000 до 59 000 гривень відповідно.

За словами Клименка, у базах поліції є дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Наразі цих людей перевіряють.

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Мобілізація в Україні