У базах поліції є дані про сотні тисяч можливих ухилянтів, їх перевіряють, - Клименко

У базах поліції є дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Наразі цих людей перевіряють.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці, але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - розповів Клименко.

За його словами, поліція здійснює розшук українців, які ухиляються від мобілізації, вже маючи на руках повістку.

Міністр наголосив, що поліція діє тільки відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.