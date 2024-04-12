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У базах поліції є дані про сотні тисяч можливих ухилянтів, їх перевіряють, - Клименко

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 21:07
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У базах поліції є дані про сотні тисяч можливих ухилянтів, їх перевіряють, - Клименко Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У базах поліції є дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Наразі цих людей перевіряють.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці, але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - розповів Клименко.

За його словами, поліція здійснює розшук українців, які ухиляються від мобілізації, вже маючи на руках повістку.

Міністр наголосив, що поліція діє тільки відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, 11 квітня депутати Верховної ради ухвалили у другому читанні закон про мобілізацію, який змінює порядок її проведення. Зокрема, для військовозобов'язаних запроваджують нові зобов'язання, посилюють покарання для ухилянтів і не лише.

У документі також спочатку була норма про демобілізацію військовослужбовців, але її забрали звідти в останній момент. Запитання хочуть врегулювати в рамках окремого законопроекту.

Закон все ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент України Володимир Зеленський підпише його.

Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

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