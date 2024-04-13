Не выдача повесток. Клименко назвал функцию полиции в мобилизации

"У полиции есть запросы от ТЦК относительно, например, розыска лиц, получивших повестку, но не пришедших в ТЦК. Конечно, полиция, получив такое сообщение, разыскивает такое лицо и затем приводит в ТЦК…" - сказал Клименко

На вопрос, будет ли такое лицо задержано, он ответил: "Доставлено, да. В рамках законодательства до трех часов".

По словам Клименко, полиция не будет выдавать повестки.

"Полиция будет находиться на улице, в случае нарушения закона она будет реагировать", - сказал глава Нацполиции.

Ответственность за неявку в ТЦК по новому закону о мобилизации