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Не выдача повесток. Клименко назвал функцию полиции в мобилизации

Фото: Глава Нацполиции Игорь Клименко (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Вадим Ребрина

По запросам от территориальных центров комплектования полиция занимается розыском и доставкой лиц, получивших повестку, но не явившихся в ТЦК. Непосредственно полиция повестки не вручает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Нацполиции Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"У полиции есть запросы от ТЦК относительно, например, розыска лиц, получивших повестку, но не пришедших в ТЦК. Конечно, полиция, получив такое сообщение, разыскивает такое лицо и затем приводит в ТЦК…" - сказал Клименко

На вопрос, будет ли такое лицо задержано, он ответил: "Доставлено, да. В рамках законодательства до трех часов".

По словам Клименко, полиция не будет выдавать повестки.

"Полиция будет находиться на улице, в случае нарушения закона она будет реагировать", - сказал глава Нацполиции.

Ответственность за неявку в ТЦК по новому закону о мобилизации

Согласно новому закону о мобилизации, возрастут штрафы за уклонение от мобилизации (отказ от повестки или неявка по ней в военкомат): в мирное время – от 5 100 до 8 500 гривен (граждане), от 17 000 до 34 000 гривен (должностные и юридические лица); в военное время – от 17 000 до 25 500 гривен и от 34 000 до 59 000 гривен соответственно.

По словам Клименко, в базах полиции есть данные о сотнях тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. В настоящее время этих людей проверяют.

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Мобилизация в Украине