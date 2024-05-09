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Видача паспортів за кордоном: Рада підтримала важливий законопроект

Фото: Рада підтримала законопроєкт про видачу паспортів за кордоном (Віалій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада підтримала у цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям. Зокрема, йдеться про видачу паспортів для українців за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Сьогодні парламент під час засідання ухвалив законопроєкт №11017. Його підтримали у цілому 236 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться про те, що законопроєкт покликаний вирішити проблему з видачею паспортів за кордоном.

В Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Тому Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство "Документ".

Крім того, вводиться адміністративний збір за оформлення паспортів, який йтиме у бюджет України.

Також законом продовжується можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).

Також законопроектом передбачається:

  • паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;
  • термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

 

Видача документів за кордоном для чоловіків

Нагадаємо, з 18 травня набере чинності новий законопроєкт про мобілізацію в Україні. На тлі цього Міністерство закордонних справ обмежило надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Також Кабінет заборонив видачу паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років. Їм потрібно повернутися в Україні для отримання документів.

Детальніше про те, хто з українців зможе отримати паспорт за кордоном - у матеріалі РБК-Україна.

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