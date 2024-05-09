Видача паспортів за кордоном: Рада підтримала важливий законопроект

Сьогодні парламент під час засідання ухвалив законопроєкт №11017. Його підтримали у цілому 236 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться про те, що законопроєкт покликаний вирішити проблему з видачею паспортів за кордоном.

В Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Тому Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство "Документ".

Крім того, вводиться адміністративний збір за оформлення паспортів, який йтиме у бюджет України.

Також законом продовжується можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).

Також законопроектом передбачається: