Выдача паспортов за границей: Рада поддержала важный законопроект

Сегодня парламент во время заседания принял законопроект №11017. Его поддержали в целом 236 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что законопроект призван решить проблему с выдачей паспортов за границей.

В Украине во время полномасштабной войны был введен экспериментальный проект для выдачи паспортов за границей. Срок его действия истекает летом 2024 года. Поэтому Рада решила закрепить на уровне закона возможность выдачи паспортов для украинцев за границей. Этим занимается государственное предприятие "Документ".

Кроме того, вводится административный сбор за оформление паспортов, который пойдет в бюджет Украины.

Также законом продолжается возможность одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе замену утраченного/похищенного документа или его обмен).

Также законопроектом предусматривается: