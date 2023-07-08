Від знищення "Москви" до збиття "Кинджалу": Маляр нагадала про досягнення України під час війни

Рівно 497 днів тому українські військові зруйнували очікування ворога про "Київ за три дні" та розвіяли на очах у всього світу міф про "другу армію". Зокрема, як нагадує заступник міністра оборони:

462 дні тому Збройні сили звільнили Київську область та північ України. Тоді ж російські ЗМІ заговорили про свій перший "жест доброї волі";

451 день тому на дно було відправлено крейсер "Москва";

380 днів тому Україна отримала від своїх союзників перші реактивні артилерійські системи Himars;

373 дні тому було звільнено острів Зміїний;

305 днів тому наші воїни розпочали контрнаступ на Харківську область. Тоді ж світ був вражений тим як герої безпрецедентно розвалили оборону ворога;

273 дні тому був нанесений перший удар по Кримському мосту, який зламав логістику ворога;

239 днів тому Херсон повернувся під контроль України;

113 днів тому Україна добилась ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна в Гаазі;

80 днів тому наша країна отримала від партнерів потужні засоби ППО - систему Patriot;

65 днів відтоді, як ЗСУ вперше збили російську "надзвукову" ракету "Кинджал".

"Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро - починаємо навчання пілотів на F-16", - додала Маляр.

Яка ситуація на фронті?

Як розповідає Генеральний штаб Збройних сил України, наразі російські окупанти зосереджують свої зусилля на:

Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, українські воїни розпочали нову хвилю контратак на Запорізькому напрямку.