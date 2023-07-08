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От уничтожения "Москвы" до сбития "Кинжала": Маляр напомнила о достижениях Украины во время войны

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня наступил 500 день с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. С первого дня войны наши воины продолжают выполнять свои задачи и выбивать врага с оккупированных территорий.

О достижениях нашей страны во время войны напомнила замминистра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Ровно 497 дней назад украинские военные разрушили ожидания врага о "Киеве за три дня" и развеяли на глазах у всего мира миф о "второй армии". В частности, как напоминает заместитель министра обороны:

  • 462 дня назад Вооруженные силы освободили Киевскую область и север Украины. Тогда же российские СМИ заговорили о своем первом "жесте доброй воли";
  • 451 день назад на дно был отправлен крейсер "Москва";
  • 380 дней назад Украина получила от своих союзников первые реактивные артиллерийские системы Himars;
  • 373 дня назад был освобожден остров Змеиный;
  • 305 дней назад наши воины начали контрнаступление на Харьковскую область. Тогда же мир был поражен тем, как герои беспрецедентно развалили оборону врага;
  • 273 дня назад был нанесен первый удар по Крымскому мосту, который сломал логистику врага;
  • 239 дней назад Херсон вернулся под контроль Украины;
  • 113 дней назад Украина добилась ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в Гааге;
  • 80 дней назад наша страна получила от партнеров мощные средства ПВО - систему Patriot;
  • 65 дней с тех пор, как ВСУ впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".

"Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге. Совсем скоро - начинаем обучение пилотов на F-16", - добавила Маляр.

Какая ситуация на фронте?

Как рассказывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сейчас российские оккупанты сосредотачивают свои усилия на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны, украинские воины начали новую волну контратак на Запорожском направлении.

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