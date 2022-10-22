Від зростання курсу долара можна уберегтися: де оформити спеціальний депозит

Умови депозиту передбачають купівлю валюти за офіційним курсом НБУ (зараз 36,6 гривень) та розміщення на депозит на строк від шести місяців. По закінченні терміну сума повертається в гривнях за курсом НБУ, який буде діяти на той момент.

"Такий депозит є скоріше інструментом для страхування заощаджень від ризику курсового знецінення, ніж для примноження заощаджень, - йдеться в повідомленні.

Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються. Строк депозиту - від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Наразі таку опцію запровадили тільки два державні банки ПриватБанк та Ощадбанк.

ПриватБанк

Відкрити строковий вклад "Капітал" в ПриватБанку можна через Приват24 чи відділення банку у доларах США строком на 6 або 12 місяців. Мінімальна сума вкладу - 500 доларів, максимальна сума одного вкладу не обмежена. Умови вкладу не передбачають його поповнення, втім клієнти можливість відкривати декілька вкладів.

Відсоткова ставка символічна - 0,01% річних.

Після закінчення строку вкладу, сума вкладу та нараховані проценти автоматично конвертуються з доларів США у гривню за поточним офіційним курсом НБУ та повертаються на ту саму картку, з якої було відкрито вклад. Таким чином заощадження у гривні зберігають свій еквівалент до долара США.

Ощадбанк

Починаючи з 25 жовтня клієнти Ощадбанку зможуть відкрити новий вид валютного депозиту.

Параметри нового продукту наступні:

на депозит можна покласти долари США, придбані за офіційним курсом НБУ, без обмежень суми;

продукт передбачає обов'язковий зворотний продаж придбаної валюти по закінченні терміну депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції;

термін депозиту - 6 місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

На початковому етапі новий депозит можна буде відкрити лише у відділеннях Ощадбанку. Незабаром цей сервіс також стане доступним і в Мобільному Ощаді.

Відсоткова ставка поки не оголошена.