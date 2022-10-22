От роста курса доллара можно уберечься: где оформить специальный депозит

Условия депозита предусматривают покупку валюты по официальному курсу НБУ (сейчас 36,6 гривен) и размещение на депозит сроком от шести месяцев. По истечении срока сумма возвращается в гривнах по курсу НБУ, который будет действовать на тот момент.

"Такой депозит является скорее инструментом для страхования сбережений от риска курсового обесценения, чем для приумножения сбережений", - говорится в сообщении.

Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются. Срок депозита - от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

Такую опцию пока ввели только два государственных банка ПриватБанк и Ощадбанк.

ПриватБанк

Открыть срочный вклад "Капитал" в ПриватБанке можно через Приват24 или отделение банка в долларах США сроком 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада - 500 долларов, максимальная сумма одного вклада не ограничена. Условия вклада не предусматривают его пополнение, впрочем, клиенты могут открывать несколько вкладов.

Процентная ставка символическая - 0,01% годовых.

После окончания срока вклада, сумма вклада и начисленные проценты автоматически конвертируются из долларов США в гривну по текущему официальному курсу НБУ и возвращаются на ту же карту, с которой был открыт вклад. Таким образом, сбережения в гривне сохраняют свой эквивалент к доллару США.

Сбербанк

Начиная с 25 октября, клиенты Ощадбанка смогут открыть новый вид валютного депозита.

Параметры нового продукта:

на депозит можно положить доллары США, приобретенные по официальному курсу НБУ, без ограничений суммы;

продукт предусматривает обязательную обратную продажу приобретенной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции;

срок депозита – 6 месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

На начальном этапе новый депозит можно будет открыть только в отделениях Ощадбанка. В скором времени этот сервис также станет доступен и в Мобильном Ощаде.

Процентная ставка пока не объявлена.