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Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі

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Мачулищі, П'ятниця 03 березня 2023 17:36
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі Фото: білоруські партизани надали доказ удару по літаку А-50 (GettyImages)
Автор: Ростислав Шаправський, Дмитро Левицький

Білоруські партизани передали Службі безпеки України відео удару дрона по російському літаку-розвіднику А-50 на території аеродрому "Мачулищі" під Мінськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

На унікальному відео, яке отримало у своє розпорядження РБК-Україна, можна побачити весь хід спецоперації: від зльоту дрона - до моменту його удару по російському літаку.

Як зазначають джерела, виконавцям цієї спецоперації вдалося обійти російські спецслужби та безперешкодно виїхати в треті країни разом зі записами з дронів.

Виконавці спецоперації розповіли українським спецслужбам, що на аеродромі працювали два безпілотники. Дрон, з якого було записане це відео, сів на фюзеляж літака А-50, після чого вибухнув, пошкодивши в результаті радіолокаційне обладнання.

Другий дрон фільмував цей процес, а потім сів на радар російського літака-розвідника і також вибухнув. Ймовірно, відеозапис з цієї "пташки" також буде опубліковано.

"Така спецоперація - це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там - прохідний двір. І ми будемо цим користуватися", - зазначили джерела РБК-Україна.

Нагадаємо, наприкінці лютого білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом.

Білоруські та російські пропагандисти намагалися спростувати цю інформацію, але вчора білоруські партизани показали відеозапис проведення розвідки дронами навколо літака А-50.

Після повідомлень про атаку російський А-50 вчора повернувся з Білорусі в Росію. Ймовірно, борт відправився на ремонт в Таганрог.

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