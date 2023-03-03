Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

На унікальному відео, яке отримало у своє розпорядження РБК-Україна, можна побачити весь хід спецоперації: від зльоту дрона - до моменту його удару по російському літаку.

Як зазначають джерела, виконавцям цієї спецоперації вдалося обійти російські спецслужби та безперешкодно виїхати в треті країни разом зі записами з дронів.

Виконавці спецоперації розповіли українським спецслужбам, що на аеродромі працювали два безпілотники. Дрон, з якого було записане це відео, сів на фюзеляж літака А-50, після чого вибухнув, пошкодивши в результаті радіолокаційне обладнання.

Другий дрон фільмував цей процес, а потім сів на радар російського літака-розвідника і також вибухнув. Ймовірно, відеозапис з цієї "пташки" також буде опубліковано.

"Така спецоперація - це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там - прохідний двір. І ми будемо цим користуватися", - зазначили джерела РБК-Україна.