От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

На уникальном видео, которое получило в свое распоряжение РБК-Украина, можно увидеть весь ход спецоперации: от взлета дрона – до момента его удара по российскому самолету.

Как отмечают источники, исполнителям этой спецоперации удалось обойти российские спецслужбы и беспрепятственно уехать в третьи страны вместе с записями из дронов.

Исполнители спецоперации рассказали украинским спецслужбам, что на аэродроме работали два беспилотника. Дрон, с которого было записано это видео, сел на фюзеляж самолета А-50, после чего взорвался, повредив в результате радиолокационное оборудование.

Второй дрон снимал этот процесс, а затем сел на радар российского самолета-разведчика и тоже взорвался. Вероятно, видеозапись из этой "птички" также будет опубликована.

"Такая спецоперация – это не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там – проходной двор. И мы будем этим пользоваться", – отметили источники РБК-Украина.