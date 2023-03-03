От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
Белорусские партизаны передали Службе безопасности Украины видео удара дрона по российскому самолету-разведчику А-50 на территории аэродрома "Мачулищи" под Минском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
На уникальном видео, которое получило в свое распоряжение РБК-Украина, можно увидеть весь ход спецоперации: от взлета дрона – до момента его удара по российскому самолету.
Как отмечают источники, исполнителям этой спецоперации удалось обойти российские спецслужбы и беспрепятственно уехать в третьи страны вместе с записями из дронов.
Исполнители спецоперации рассказали украинским спецслужбам, что на аэродроме работали два беспилотника. Дрон, с которого было записано это видео, сел на фюзеляж самолета А-50, после чего взорвался, повредив в результате радиолокационное оборудование.
Второй дрон снимал этот процесс, а затем сел на радар российского самолета-разведчика и тоже взорвался. Вероятно, видеозапись из этой "птички" также будет опубликована.
"Такая спецоперация – это не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там – проходной двор. И мы будем этим пользоваться", – отметили источники РБК-Украина.
Напомним, в конце февраля белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском.
Белорусские и российские пропагандисты пытались опровергнуть эту информацию, но вчера белорусские партизаны показали видеозапись проведения разведки дронами вокруг самолета А-50.
После сообщений об атаке российский А-50 вчера вернулся из Беларуси в Россию. Вероятно, борт отправился на ремонт в Таганроге.
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