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Вид на жительство появится в "Дие": как будет работать механизм

Автор: Мария Кучерявец

В Украине, в рамках экспериментального проекта, иностранцы смогут пользоваться услугами в "Дие". В частности, на портале можно будет оформить вид на временное или постоянное проживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram-канале.

Соответствующее решение сегодня, 10 ноября, приняло правительство во время заседания.

Как пояснил премьер, этот механизм будет работать по аналогии с электронным паспортом, но вместо него будет отображаться информация из вида на жительство.

"Такой проект позволит сделать пребывание иностранных граждан на территории Украины более комфортным и удобным, улучшит имидж нашей страны как открытой и современной страны", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что такую функцию запустят в Украине в ближайшее время.

"Только что приняли на заседании Кабмина постановление, которое позволит отражать в "Дие" вид на временное/постоянное проживание (биометрические). Скоро запустим!",- анонсировал министр.

Напомним, сегодня Кабмин принял экспериментальный проект, в рамках которого владельцы бумажных паспортов смогут изменить регистрацию места жительства с помощью "Дии".

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Вид на жительствоДия