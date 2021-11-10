Вид на жительство появится в "Дие": как будет работать механизм

Соответствующее решение сегодня, 10 ноября, приняло правительство во время заседания.

Как пояснил премьер, этот механизм будет работать по аналогии с электронным паспортом, но вместо него будет отображаться информация из вида на жительство.

"Такой проект позволит сделать пребывание иностранных граждан на территории Украины более комфортным и удобным, улучшит имидж нашей страны как открытой и современной страны", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что такую функцию запустят в Украине в ближайшее время.

"Только что приняли на заседании Кабмина постановление, которое позволит отражать в "Дие" вид на временное/постоянное проживание (биометрические). Скоро запустим!",- анонсировал министр.