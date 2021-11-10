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Посвідки на проживання з'являться в "Дії": як працюватиме механізм

Автор: Марія Кучерявець

В Україні, в рамках експериментального проекту, іноземці зможуть користуватися послугами в "Дії". Зокрема, на порталі можна буде оформити посвідку на тимчасове або постійне проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram-каналі.

Відповідне рішення сьогодні, 10 листопада ухвалив уряд під час засідання.

Як пояснив прем'єр, цей механізм працюватиме за аналогією до електронного паспорта, але замість нього відображатиметься інформація з посвідки іноземця.

"Такий проєкт дасть можливість зробити перебування іноземних громадян на території України більш комфортним і зручним, покращить імідж нашої країни як відкритої та сучасної держави", - зазначив Шмигаль.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що таку функцію запустять в Україні найближчим часом.

"Щойно ухвалили на засіданні Кабміну постанову, яка дозволить відображати у "Дії" вид на тимчасове/постійне проживання (біометричні). Скоро запустимо!", - анонсував міністр.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін ухвалив експериментальний проект, в рамках якого власники паперових паспортів зможуть змінити реєстрацію місця проживання за допомогою "Дії".

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