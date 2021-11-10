Посвідки на проживання з'являться в "Дії": як працюватиме механізм

Відповідне рішення сьогодні, 10 листопада ухвалив уряд під час засідання.

Як пояснив прем'єр, цей механізм працюватиме за аналогією до електронного паспорта, але замість нього відображатиметься інформація з посвідки іноземця.

"Такий проєкт дасть можливість зробити перебування іноземних громадян на території України більш комфортним і зручним, покращить імідж нашої країни як відкритої та сучасної держави", - зазначив Шмигаль.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що таку функцію запустять в Україні найближчим часом.

"Щойно ухвалили на засіданні Кабміну постанову, яка дозволить відображати у "Дії" вид на тимчасове/постійне проживання (біометричні). Скоро запустимо!", - анонсував міністр.