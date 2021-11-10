Сменить прописку в "Дие" смогут владельцы паспортов-книжечек

В Украине владельцы бумажных паспортов смогут сменить регистрацию места жительства с помощью приложения "Дия". Соответствующий экспериментальный проект сегодня принял Кабмин во время заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседание правительства .

"Проектом предлагается расширить действие экспериментального проекта "О реализации экспериментального проекта по регистрации, снятия с регистрации места проживания в электронной форме" на более широкий круг лиц, а именно граждан Украины, которые имеют паспорт в форме книжечки", - говорится в документе.

Кроме того, для призывников, военнообязанных и резервистов при смене прописки предусмотрели возможность получить номер записи в ЕГР через "Дию".

Вместе с тем, правительство ввело электронную выписку о регистрации места жительства, которую можно будет получить в "Дие".

Так, прописку можно будет подтвердить сведениями из е-паспорта, е-паспорта и упомянутого выше е-выдержки из "Дии".