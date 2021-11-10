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Сменить прописку в "Дие" смогут владельцы паспортов-книжечек

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Киев, Среда 10 ноября 2021 14:18
Сменить прописку в "Дие" смогут владельцы паспортов-книжечек Фото: сменить прописку в "Дие" смогут владельцы паспортов-книжечек (diia.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине владельцы бумажных паспортов смогут сменить регистрацию места жительства с помощью приложения "Дия". Соответствующий экспериментальный проект сегодня принял Кабмин во время заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседание правительства.

"Проектом предлагается расширить действие экспериментального проекта "О реализации экспериментального проекта по регистрации, снятия с регистрации места проживания в электронной форме" на более широкий круг лиц, а именно граждан Украины, которые имеют паспорт в форме книжечки", - говорится в документе.

Кроме того, для призывников, военнообязанных и резервистов при смене прописки предусмотрели возможность получить номер записи в ЕГР через "Дию".

Вместе с тем, правительство ввело электронную выписку о регистрации места жительства, которую можно будет получить в "Дие".

Так, прописку можно будет подтвердить сведениями из е-паспорта, е-паспорта и упомянутого выше е-выдержки из "Дии".

Напомним, что в "Дие" также появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов, а вместо бумажного документа, они смогут получить Military ID.

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Кабинет Министров Украины Дия
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