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Від завтра в Києві майже на місяць обмежать рух на Дніпровській набережній (карта)

Фото: у Києві майже на місяць обмежать рух на Дніпровській набережній з 17 березня (billboards-com-ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві із 22:00 п'ятниці, 17 березня, на Дніпровській набережній частково обмежать рух. Обмеження будуть діяти до 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"На частині Дніпровської набережної між вулицями Здолбунівською та Причальною буде частково обмежено рух", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • 18 та 19 березня рух буде організовано однією смугою в кожному напрямку;
  • із 20 березня до 9 квітня працюватиме одна смуга у напрямку просп. Бажана і дві смуги у напрямку просп. Соборності.

В КМДА нагадали, що наразі триває будівництво лівобережної розв'язки Дарницького залізнично-автомобільного переходу. Для виконання монтажних робіт на осі проїжджої частини Дніпровської набережної встановлять тимчасову опору.

Як повідомлялось, в низці районів Києва сьогодні частково застосовані стабілізаційні відключення. Через пошкодження обладнання енергооб’єктів неможливо передавати енергію до всіх мешканців.

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Київ