Від завтра в Києві майже на місяць обмежать рух на Дніпровській набережній (карта)

В Києві із 22:00 п'ятниці, 17 березня, на Дніпровській набережній частково обмежать рух. Обмеження будуть діяти до 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

В КМДА нагадали, що наразі триває будівництво лівобережної розв'язки Дарницького залізнично-автомобільного переходу. Для виконання монтажних робіт на осі проїжджої частини Дніпровської набережної встановлять тимчасову опору.

"На частині Дніпровської набережної між вулицями Здолбунівською та Причальною буде частково обмежено рух", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в низці районів Києва сьогодні частково застосовані стабілізаційні відключення. Через пошкодження обладнання енергооб’єктів неможливо передавати енергію до всіх мешканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.