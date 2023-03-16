С завтра в Киеве почти на месяц ограничат движение на Днепровской набережной (карта)

В Киеве с 22:00 пятницы, 17 марта, на Днепровской набережной частично ограничат движение. Ограничения будут действовать до 9 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"На части Днепровской набережной между улицами Здолбуновской и Причальной будет частично ограничено движение", – говорится в сообщении.
В частности:
В КГГА напомнили, что в настоящее время идет строительство левобережной развязки Дарницкого железнодорожно-автомобильного перехода. Для выполнения монтажных работ на оси проезжей части Днепровской набережной установят временную опору.
Как сообщалось, в ряде районов Киева сегодня частично применены стабилизационные отключения. Из-за повреждения оборудования энергообъектов невозможно передавать энергию всем жителям.
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